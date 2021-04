Beautiful | anticipazioni 18-24 aprile | guerra aperta tra Brooke e Quinn

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 17 aprile 2021) Latranon accennerà a terminare ed anzi, come rivelano leinerenti le puntate in onda dal 18 al 24, si inasprirà sempre più e le due arriveranno persino a minacciarsi a vicenda. Nel frattempo, Sally sarà sempre più preoccupata per la sua salute e così si recherà dal medico per capire cosa le sta accadendo. Intanto, Wyatt vorrà fortemente tornare con Flo, ma allo stesso tempo sarà preoccupato per la Spectra. Infine, Wyatt chiederà spiegazioni a Liam sul bacio che si è scambiato con Steffy., spoiler 18-24si minacciano a vicenda Leinerenti le puntate in onda dal 18 al 24 ...