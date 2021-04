Banche centrali alla prova della moneta virtuale. Ecco l’analisi Iai (Di sabato 17 aprile 2021) Più dell’80% delle Banche centrali – che rappresentano ben il 90% del Pil globale – sta attualmente ragionando sulla possibilità di emettere una moneta virtuale: le cosiddette Central Bank Digital Currency (Cbdc). Anche se solo il 20% di esse si è detta pronta a lanciare una valuta digitale a breve, è innegabile che nel prossimo futuro una moneta virtuale delle Banche centrali potrebbe diventare realtà più rapidamente di quanto si possa immaginare. Attenzione, però: il contante non è destinato a sparire. Rimane ancora oggi lo strumento di pagamento più diffuso al mondo. In Europa, per esempio, il 78,8% delle transazioni avviene ancora in contanti, contro una media globale del 50%. I consumatori apprezzano i contanti soprattutto perché, secondo molti, ... Leggi su formiche (Di sabato 17 aprile 2021) Più dell’80% delle– che rappresentano ben il 90% del Pil globale – sta attualmente ragionando sulla possibilità di emettere una: le cosiddette Central Bank Digital Currency (Cbdc). Anche se solo il 20% di esse si è detta pronta a lanciare una valuta digitale a breve, è innegabile che nel prossimo futuro unadellepotrebbe diventare realtà più rapidamente di quanto si possa immaginare. Attenzione, però: il contante non è destinato a sparire. Rimane ancora oggi lo strumento di pagamento più diffuso al mondo. In Europa, per esempio, il 78,8% delle transazioni avviene ancora in contanti, contro una media globale del 50%. I consumatori apprezzano i contanti soprattutto perché, secondo molti, ...

Advertising

ALisimberti : RT @bonnie379: Sapete perché non si deve sapere che la moneta si crea dal nulla? Perché se passasse il messaggio che le banche centrali di… - SorryNs : RT @Gabriel05470893: ?? Draghi il grande banchiere di banche centrali e private, ha fatto quel lavoro per tutta la vita, e voi credete che s… - NRJPOURTOUS1 : @borghi_claudio Lei che se ne intende: le banche centrali potrebbero comprare tutto il debito e azzerare il credito… - andiamoviaora : RT @Gabriel05470893: ?? Draghi il grande banchiere di banche centrali e private, ha fatto quel lavoro per tutta la vita, e voi credete che s… - eclissidicielo : RT @Gabriel05470893: ?? Draghi il grande banchiere di banche centrali e private, ha fatto quel lavoro per tutta la vita, e voi credete che s… -