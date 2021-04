Zuckerberg vuole i nostri bambini | “Allo studio un Instagram per gli under 13”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr — Una versione ditutta dedicata ai preadolescenti, cioè agli13: è la nuova idea al vaglio degli sviluppatori del social di casa Facebook per mettere le mani su quella fetta di utenti che ancora non era stata raggiunta dalla febbre social. Una versione diperSì perché per ora, come su Facebook, il limite di età minimo per potere accedere aè proprio di 13 anni. Limite che,stato attuale delle cose, viene spesso e volentieri infranto. Il nodo principale è proprio rappresentato dalla sicurezza: la nuova piattaforma persarà sviluppata in modo da poter essere controllata direttamente dai genitori. O almeno, così assicurano a Menlo Park. «La realtà è che isono online», ha ...

globalistIT :

Ma, obiettano i gruppi firmatari della lettera a, "la lunga esperienza di Facebook nello sfruttamento dei giovani e nel metterli a rischio rende l'azienda particolarmente inadatta come ...