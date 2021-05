Torna a Genova il Forum dello Shipping: aperte le iscrizioni (Di venerdì 16 aprile 2021) Questo il titolo del Forum: “Towards a low-carbon Shipping industry / Trasporto marittimo e ambiente: idee, progetti, investimenti”. Tre le sessioni principali di lavoro. La prima sarà intitolata “Dal cantiere navale al mare: così il trasporto diventa sostenibile”, la seconda “I porti e la decarbonizzazione: l’altra metà del percorso”, la terza “Economia circolare e industria marittima portuale: il caso ship recycling” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 16 aprile 2021) Questo il titolo del: “Towards a low-carbonindustry / Trasporto marittimo e ambiente: idee, progetti, investimenti”. Tre le sessioni principali di lavoro. La prima sarà intitolata “Dal cantiere navale al mare: così il trasporto diventa sostenibile”, la seconda “I porti e la decarbonizzazione: l’altra metà del percorso”, la terza “Economia circolare e industria marittima portuale: il caso ship recycling”

