Tempesta d'amore, anticipazioni 16 aprile: un grave pericolo

Ariane Kalenberg e Christoph Saalfeld arriveranno alla resa dei conti, come annunciano le anticipazioni di oggi, venerdì 16 aprile. La dark lady, dopo aver guadagnato con un prestanome il 90% delle quote del Fürstenhof sarà prontissima a compiere l'atto finale del suo folle proposito di demolire l'albergo. La Kalenberg ha chiamato dei falsi elettricisti spiegando a tutti di dover effettuare dei lavori di ristrutturazione all'impianto elettrico e ha fatto anche svuotare tutti i locali. In realtà, i suoi complici stanno preparando l'esplosione del Fürstenhof. Tuttavia, Christoph ha capito che c'è qualcosa di losco dietro la decisione di Ariane di chiudere la struttura per svolgere dei lavori e indagherà sui falsi elettricisti andando anche ad aprire il loro furgone. Quello che scoprirà lo metterà seriamente nei guai...

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta amore Gianluca Vacchi e la malattia della figlia Blu Jerusalema Related Story Ecco a voi il prima e il dopo di Gianluca Vacchi "Con tanto amore vogliamo ... ha continuato, "lei, con la sua dolcezza e la sua forza , ha attraversato questa tempesta con la calma e la ...

RECENSIONE: ACHILLE LAURO - 'LAURO' ... raccontando l'amore in tutte le sue sfumature. Questo è ' LAURO '. Questa è la sua storia e questa ... Un LP diviso in due macroaree, che rappresentano la sua personalità poliedrica: la tempesta e il ...

Gianluca Vacchi papà modello celebra il coraggio della figlia Blu Jerusalema in un momento difficile Era Natale quando in uno dei primi ritratti di famiglia, Gianluca Vacchi si scioglieva come neve al sole pensando alla nascita di Blu Jerusalema, decantava il suo amore vero per la fidanzata Sharon Fo ...

Tempesta d’amore anticipazioni oggi 16 Aprile, Franzi e Steffen: un capitolo chiuso Tempesta d’amore: anticipazioni e aggiornamenti della puntata di Venerdì 16 Aprile 2021. Grazie all’aiuto di Amelie e Tim, Franzi ...

