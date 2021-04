Sono rimasto solo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 aprile 2021) I miei genitori erano comunisti, ma non mi hanno mai mangiato. L’ho temuto seriamenteuna volta, in viaggio in Bulgaria. Era l’estate del 1976, avevo quattro anni e in effetti sarei stata deliziosa fritta. Arrivammo a tarda sera a Sofia ed era tutto chiuso, cercammo disperatamente un posto dove cenare, ma non si trovava. Ancora oggi, quando ne riparlano, ripetono quanta fame avevano. Credo sia per sottolineare lo sforzo che hanno fatto. La mia più grande paura da bambina, quindi, era quella di essere mangiata dai comunisti e, visto che i miei genitori erano comunisti, di essere mangiata dai miei genitori. La seconda mia più grande paura era di perdermi o che mia madre mi abbandonasse. Ero terrorizzata di voltarmi e di non trovarla più. E quella stessa ansia l’ho provata per lunghissimi istanti quando, qualche tempo fa, non ho più trovato mio figlio dentro un ...