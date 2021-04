Serie A, Scaroni: “Dal Pino? Ho votato per lui e non ho cambiato idea” (Di venerdì 16 aprile 2021) Scaroni, presidente del Milan, sostiene Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, dopo che alcuni club l'hanno messo in discussione Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 aprile 2021), presidente del Milan, sostiene Paolo Dal, presidente della LegaA, dopo che alcuni club l'hanno messo in discussione

Ultime Notizie dalla rete : Serie Scaroni Lega, la rivolta dei sette contro Dal Pino: "Dimettiti" Nel mirino il caso dei diritti tv e l'ingresso dei fondi ...causati - secondo i sette club - dalla gestione dei diritti tv per il prossimo triennio di Serie A ... E incassa l'endorsement di Milan e Toro con presidenti Scaroni e Cairo che scendono in campo al suo ...

Cairo e Scaroni in soccorso di Dal Pino accusato da Inter Juve e Napoli (in tutto 7 club) In mattinata si era diffusa la notizia di dimissioni del numero uno della Lega Serie A. Nel pmeriggio arrivano gli appoggi ufficiali di Milan e Torino, attraverso le dichiarazioni di Scaroni e Cairo, ...

Lega Serie A, Scaroni dalla parte di Dal Pino: "Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea" Nella giornata di ieri, sette club della Serie A hanno inviato una lettera per chiedere le dimissioni del presidente delle Lega, Paolo Dal Pino: si tratta di Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta,.

Cagliari, Giulini: “Dal Pino ha lavorato bene e merita la conferma” Tommaso Giulini ha sostenuto pubblicamente Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, contrastando il parere dei sette club di massima serie che hanno richiesto le sue dimissioni. Il patron del Ca ...

