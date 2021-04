Scendono ancora le persone positive a La Maddalena: i dati del Comune (Di venerdì 16 aprile 2021) (Visited 223 times, 223 visits today) Notizie Simili: Migliorano gli indici Covid in Sardegna: il… A Monti sono 12 i casi di coronavirus: 2 le persone… Scendono i casi di coronavirus a ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 16 aprile 2021) (Visited 223 times, 223 visits today) Notizie Simili: Migliorano gli indici Covid in Sardegna: il… A Monti sono 12 i casi di coronavirus: 2 lei casi di coronavirus a ...

Advertising

repubblica : ?? Decessi e terapie intensive, quelle curve che ancora non scendono. Il nuovo rapporto Gimbe sul Covid - sulsitodisimone : RT @robertocosta_ge: Decessi e terapie intensive, quelle curve che ancora non scendono. Il nuovo rapporto Gimbe sul Covid - joepie1976 : @borghi_claudio Stiamo ancora alle concessioni di mezze aperture, numeri che scendono vantandosi meriti mentre vedo… - calabrianewsit : #Covid ##Calabria, ancora 5 morti. Scendono le intensive (-3), stabili i ricoveri. 3.409 i tamponi -… - BlackChilean : Ma queste che ancora scendono per lui tutto ok ce la fanno o usano Internet Explorer? #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Scendono ancora Scendono ancora le persone positive a La Maddalena: i dati del Comune ... Migliorano gli indici Covid in Sardegna: il… A Monti sono 12 i casi di coronavirus: 2 le persone… Scendono i casi di coronavirus a Calangianus: ben 17… Migliorano ancora gli ...

Coronavirus, muore un 57enne a Mordano. I vaccini non arrivano: l'Ausl posticipa 700 richiami. Intanto l'ospedale riparte I guariti sono 60, i casi attivi quindi scendono ancora a 572 . Dei nuovi casi positivi odierni, 13 sono asintomatici emersi tramite tracciamento, 2 è riferibile a focolaio già noto; per quanto ...

Report covid dell’Asl: la settimana della decrescita. Migliora Lecce, ancora allerta a Gallipoli e Casarano LECCE - Il report settimanale dell’Asl sull’andamento del covid nella provincia di Lecce questo venerdì, 16 aprile 2021, segnala un leggero calo: sono 4475 i ...

Altri 9 comaschi morti di Covid, ma cala l’incidenza dei casi Sono 144 i nuovi casi di Covid registrati oggi. I numeri si mantengono bassi, anche se Como fatica a scendere dalla tripla cifra. L’incidenza della provincia, ovvero il numero dei casi ogni 100mila re ...

... Migliorano gli indici Covid in Sardegna: il… A Monti sono 12 i casi di coronavirus: 2 le persone…i casi di coronavirus a Calangianus: ben 17… Miglioranogli ...I guariti sono 60, i casi attivi quindia 572 . Dei nuovi casi positivi odierni, 13 sono asintomatici emersi tramite tracciamento, 2 è riferibile a focolaio già noto; per quanto ...LECCE - Il report settimanale dell’Asl sull’andamento del covid nella provincia di Lecce questo venerdì, 16 aprile 2021, segnala un leggero calo: sono 4475 i ...Sono 144 i nuovi casi di Covid registrati oggi. I numeri si mantengono bassi, anche se Como fatica a scendere dalla tripla cifra. L’incidenza della provincia, ovvero il numero dei casi ogni 100mila re ...