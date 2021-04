Salvini “Il 26 aprile si ritorna alla vita”

(Di venerdì 16 aprile 2021) “Finalmente prevale il buon senso rispetto a chi vuole continuare a chiudere a prescindere”. Lo ha detto Matteo, leader della Lega, in visita all’hub vaccinale della Fabbrica del Vapore di Milano, commentando la decisione della cabina di regia sul ritorno delle zone gialle dal 26. bla/trg su Il Corriere della Città.

...di fronte alle richieste del partito di Matteo, che ha posto sul tavolo la questione in termini netti. Da una parte quindi la Lega che "voleva riaprire praticamente tutto, già dal 26", ...Lo ha detto Matteo, leader della Lega, in visita all'hub vaccinale della Fabbrica del ...sarebbe fuori dall'emergenza e dunque con le cautele del caso e i protocolli di sicurezza entro, ...“A livello nazionale devo dire che finalmente dalla riunione di oggi (della Cabina di regia) è prevalso un diffuso buon senso, rispetto chi vuole continuare a chiudere a prescindere. Come previsto, la ...Salvini: “È prevalso il buonsenso, torneremo a vivere”. Covid - Il leader della Lega commenta le novità annunciate dal presidente Draghi: “Il 25 e il 26 aprile saranno due giorni dedicati alla libertà ...