Russell e Mercedes: tutto pronto per il 2022 (Di venerdì 16 aprile 2021) Il futuro di George Russell sembra essere sempre più legato alla Mercedes. Il pilota britannico, al termine di questa stagione, vedrà terminare il suo contratto con la scuderia della Williams. Russell-Mercedes: il rapporto con Hamilton inciderà sul futuro del pilota? Intervistato in occasione delle libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna, Russell ha parlato del suo rapporto con il sette volte iridato Lewis Hamilton. Il pilota della Williams, solo poche settimane fa, aveva dichiarato di come, dopo il Gp del Bahrain 2020, i rapporti con Lewis si fossero raffreddati: “Stiamo gareggiando l’uno contro l’altro in due team differenti, non abbiamo molte occasioni di contatto, quando ci incontriamo nel paddock ci salutiamo, se abbiamo tempo si scambiano due chiacchiere. Quest’anno ci siamo incrociati e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Il futuro di Georgesembra essere sempre più legato alla. Il pilota britannico, al termine di questa stagione, vedrà terminare il suo contratto con la scuderia della Williams.: il rapporto con Hamilton inciderà sul futuro del pilota? Intervistato in occasione delle libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna,ha parlato del suo rapporto con il sette volte iridato Lewis Hamilton. Il pilota della Williams, solo poche settimane fa, aveva dichiarato di come, dopo il Gp del Bahrain 2020, i rapporti con Lewis si fossero raffreddati: “Stiamo gareggiando l’uno contro l’altro in due team differenti, non abbiamo molte occasioni di contatto, quando ci incontriamo nel paddock ci salutiamo, se abbiamo tempo si scambiano due chiacchiere. Quest’anno ci siamo incrociati e ...

Ultime Notizie dalla rete : Russell Mercedes Mercato F1, Chinchero: 'Russell in Mercedes dal 2022 con Hamilton' [ Roberto Chinchero, giornalista di Motorsport.com e commentatore di Sky Sport F1, ha indicato Russell come pilota Mercedes 2022 al fianco di ...

F1 - Russell sul rapporto con Hamilton: 'Non ci sono problemi o risentimenti' Per quanto riguarda la Mercedes, invece, Russell si è detto abbastanza tranquillo, precisando come prima o poi potrà contare su quella tanto 'sognata' opportunità all'interno del team di Brackley. Al ...

Mercato F1, Chinchero: “Russell in Mercedes dal 2022 con Hamilton” [ VIDEO ] Roberto Chinchero, giornalista di Motorsport.com e commentatore di Sky Sport F1, ha indicato Russell come pilota Mercedes 2022 al fianco di Hamilton.

Russell: "Non c'è alcun rancore con Hamilton" Il pilota della Williams smonta le voci secondo le quali dal GP del Bahrain dello scorso anno non si sarebbe più parlato con Hamilton. George assicura che i rapporti fra i due non sono cambiati. L'ing ...

