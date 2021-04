Roma, Rizzitelli perde la calma in diretta: "Ai gufi dico... Attaccatevi al ca..." (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma - Ruggiero Rizzitelli show nel post partita di Roma - Ajax su Roma TV. L'ex attaccante non è riuscito, al termine della gara, a nascondere l'enorme soddisfazione per l'approdo dei giallorossi in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021)- Ruggieroshow nel post partita di- Ajax suTV. L'ex attaccante non è riuscito, al termine della gara, a nascondere l'enorme soddisfazione per l'approdo dei giallorossi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Rizzitelli Roma, Rizzitelli perde la calma in diretta: "Ai gufi dico... Attaccatevi al ca..." ROMA - Ruggiero Rizzitelli show nel post partita di Roma - Ajax su Roma TV. L'ex attaccante non è riuscito, al termine della gara, a nascondere l'enorme soddisfazione per l'approdo dei giallorossi in ...

