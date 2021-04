Riapertura scuole: "Dal 3 maggio tutti gli studenti in classe" (Di venerdì 16 aprile 2021) Scuola in presenza dal 3 maggio. E' questo l'obettivo del governo Draghi . La scuola resta una priorità per il premier sul fronte delle riaperture . Riaperture: oggi conferenza stampa di Draghi alle ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Scuola in presenza dal 3. E' questo l'obettivo del governo Draghi . La scuola resta una priorità per il premier sul fronte delle riaperture . Riaperture: oggi conferenza stampa di Draghi alle ...

rtl1025 : ?? #Scuole superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altr… - HuffPostItalia : Crisanti: 'Errore tornare in aula senza aver vaccinato. L'impatto della riapertura delle scuole esiste' - DanielaPF75 : RT @sergiopistoi: Qual'è la stata raccomandazione del #CTS sulla riapertura delle #scuole? E' stato consultato dal governo prima di decider… - AndreaL50331557 : RT @sergiopistoi: Qual'è la stata raccomandazione del #CTS sulla riapertura delle #scuole? E' stato consultato dal governo prima di decider… - FuzzyDadVilla : RT @sergiopistoi: Qual'è la stata raccomandazione del #CTS sulla riapertura delle #scuole? E' stato consultato dal governo prima di decider… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole: "Dal 3 maggio tutti gli studenti in classe" L'ipotesi è appunto quella del ritorno in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione , parallelamente alla riapertura di altre attività nel Paese. È, in vista di questo traguardo, sono già ...

Sottosegretario Floridia, 3 maggio siano tutti in classe Finalmente si parla della riapertura di molte attività, e la scuola, che è prioritaria, è logico ... Il decreto legge valido fino al 30 aprile, per la scuola ha previsto che le scuole infanzia, primaria,...

Floridia: “Il 3 maggio siano tutti in classe, regaliamo agli studenti almeno l’ultimo mese di scuola” «Il 3 maggio devono tornare in classe tutte le studentesse e gli studenti. Mi sembra la logica conseguenza del lavoro avviato nelle scorse settimane. Finalmente si parla della riapertura di molte atti ...

Campania zona arancione, oggi l'ufficialità: riaprono tutte le scuole Tra poche ore arriva l'ufficialità. Pronta la promozione in zona arancione e arrivano le riaperture di negozi, parrucchieri e altre attività. La Campania pronta ad uscire dalla zona con le maggiori re ...

