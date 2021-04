Recovery: Tajani, 'pieno sostegno, 40 per cento per Sud e puntare su Ponte Stretto' (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Recovery: Tajani, 'pieno sostegno, 40 per cento per Sud e puntare su Ponte Stretto'... - iconanews : Recovery: Tajani vede Carfagna, priorità Sud - Triscele8 : @LAPUMA61808891 @Antonio_Tajani @mara_carfagna @forza_italia A prescindere dall'affidabilità dei soggetti in questi… - Lopinionista : Tajani soddisfatto: “Una parte importante dei 209 miliardi del Recovery Plan andrà al Sud” - tvbusiness24 : #Recovery, Tajani e Carfagna: priorità al Sud. Necessari investimenti per creare lavoro e colmare il gap sociale?? -