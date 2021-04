“Non ce la faccio più”. Sandra Milo non trattiene le lacrime in diretta tv: “Non ci dormo la notte” (Di venerdì 16 aprile 2021) Sandra Milo è disperata per tutti coloro che soffrono a causa delle restrizioni per contenere la pandemia. Qualche giorno fa era in piazza al fianco delle partite Iva che protestavano a Roma: “La gente è disperata. Basta parole, vogliamo i fatti”. L’attrice interviene alla manifestazione organizzata dal Movimento Politico Autonomi e partite Iva nella capitale. “Vacciniamoci tutti ma basta parole. Vogliamo i fatti!”, grida al microfono. “Non riesco a dormire pensando a queste persone disperate, a famiglie che non hanno i soldi e non hanno da mangiare. Come fanno queste persone a vivere, cosa dicono ai bambini? Bisogna mettersi una mano sul cuore e aiutare queste persone”. “Dobbiamo riaprire, vogliamo uscire, tornare alla vita. Non si può andare avanti così, non è solo una questione di fame. L’essere umano non può vivere così. Ci stiamo rintanando come ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021)è disperata per tutti coloro che soffrono a causa delle restrizioni per contenere la pandemia. Qualche giorno fa era in piazza al fianco delle partite Iva che protestavano a Roma: “La gente è disperata. Basta parole, vogliamo i fatti”. L’attrice interviene alla manifestazione organizzata dal Movimento Politico Autonomi e partite Iva nella capitale. “Vacciniamoci tutti ma basta parole. Vogliamo i fatti!”, grida al microfono. “Non riesco a dormire pensando a queste persone disperate, a famiglie che non hanno i soldi e non hanno da mangiare. Come fanno queste persone a vivere, cosa dicono ai bambini? Bisogna mettersi una mano sul cuore e aiutare queste persone”. “Dobbiamo riaprire, vogliamo uscire, tornare alla vita. Non si può andare avanti così, non è solo una questione di fame. L’essere umano non può vivere così. Ci stiamo rintanando come ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Furia De Laurentiis sui diritti TV: 'Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti' - CarloCalenda : Stefano, la risposta alla tua domanda “perché rispondere a Faina” potrebbe essere nella tua domanda. Se ti mando un… - RaiRadio2 : ??Io c'ho vent'anni Perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi?? I @thisismaneskin con 'Vent'anni' a… - iosonoestanca : @IlariaScusatema Non ce la faccio più - Valenti65250239 : RT @MorenaCaraffi: quando vedo sck e un hashtag non me lo faccio ripetere due volte!! #SÇKGlobalLove -

Ultime Notizie dalla rete : Non faccio Isola dei Famosi, Gilles Rocca scaglia accuse sui montaggi: la frecciatina di Giulia Salemi su Twitter rincara la dose ... ho una stima e un amore per quest'uomo, il discorso viene buttato lì? Io faccio un mestiere per il quale conosco il montaggio, per cui non prendiamoci in giro " , ha dichiarato Gilles Rocca davanti ...

Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: Mazepin pronto a ripartire ... È interessante che la Mercedes non sia più imbattibile e che ci sia un duello tra Hamilton e Verstappen. La Ferrari è migliorata, spero che sia la terza forza. Faccio parte della famiglia, quindi ...

Tiziana Giardoni chi è, età, il marito Stefano D’Orazio, figli, che lavoro fa l’ospite di Oggi è un altro giorno Chi è Tiziana Giardoni, età, il marito Stefano D’Orazio, figli, che lavoro fa la donna ospite di Oggi è un altro giorno. Tiziana Giardoni infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmis ...

Locked Down, il film sulla pandemia (girato durante la pandemia) Al centro della storia una coppia in crisi nella Londra svuotata dalla pandemia (sì, prima dei vaccini). Gran parte della trama prende spunto da esperienze comuni: smartworking, pane fatto in casa, li ...

... ho una stima e un amore per quest'uomo, il discorso viene buttato lì? Ioun mestiere per il quale conosco il montaggio, per cuiprendiamoci in giro " , ha dichiarato Gilles Rocca davanti ...... È interessante che la Mercedessia più imbattibile e che ci sia un duello tra Hamilton e Verstappen. La Ferrari è migliorata, spero che sia la terza forza.parte della famiglia, quindi ...Chi è Tiziana Giardoni, età, il marito Stefano D’Orazio, figli, che lavoro fa la donna ospite di Oggi è un altro giorno. Tiziana Giardoni infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmis ...Al centro della storia una coppia in crisi nella Londra svuotata dalla pandemia (sì, prima dei vaccini). Gran parte della trama prende spunto da esperienze comuni: smartworking, pane fatto in casa, li ...