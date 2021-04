Noipartigiani.it, il Memoriale digitale della Resistenza: 500 videotestimonianze di chi, come e perché rischiò la vita per la libertà di tutti (Di venerdì 16 aprile 2021) “Sono stata antifascista, l’ho dichiarato pubblicamente alle colleghe di scuole e mi hanno guardato con gli occhi così” dice ridendo Gianna Radiconcini, romana. “Allora essere licenziato per sciopero per antifascismo voleva dire che nessuno ti riassumeva” racconta ancora allarmato Argante Bocchio, di Mezzana Mortigliengo, nel Biellese. “Io ho avuto il racconto del ghetto di Varsavia da quelli che l’avevano bruciato e allora in quel momento ho capito che quello era il nemico e che bisognava combattere” aggiunge Carlo Orlandini, di Verona. Sono solo tre delle 500 video-testimonianze raccolte nel Memoriale della Resistenza italiana, che l’Anpi – l’associazione dei partigiani – metterà a disposizione della cittadinanza dal 19 aprile sulla piattaforma Noipartigiani.it. Una enorme raccolta di testimonianze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) “Sono stata antifascista, l’ho dichiarato pubblicamente alle colleghe di scuole e mi hanno guardato con gli occhi così” dice ridendo Gianna Radiconcini, romana. “Allora essere licenziato per sciopero per antifascismo voleva dire che nessuno ti riassumeva” racconta ancora allarmato Argante Bocchio, di Mezzana Mortigliengo, nel Biellese. “Io ho avuto il racconto del ghetto di Varsavia da quelli che l’avevano bruciato e allora in quel momento ho capito che quello era il nemico e che bisognava combattere” aggiunge Carlo Orlandini, di Verona. Sono solo tre delle 500 video-testimonianze raccolte nelitaliana, che l’Anpi – l’associazione dei partigiani – metterà a disposizionecittadinanza dal 19 aprile sulla piattaforma.it. Una enorme raccolta di testimonianze ...

