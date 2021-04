Mozione di Sfiducia per Speranza da Parte della Meloni: “È Incompetente e Inadeguato” (Di venerdì 16 aprile 2021) Fratelli d’Italia intende presentare una Mozione di Sfiducia nei riguardi del Ministro della Salute Roberto Speranza, che la leader del partito, Giorgia Meloni, giudica “Incompetente e Inadeguato“. La Meloni afferma: ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 16 aprile 2021) Fratelli d’Italia intende presentare unadinei riguardi del MinistroSalute Roberto, che la leader del partito, Giorgia, giudica ““. Laafferma: ...

Ultime Notizie dalla rete : Mozione Sfiducia Lollobrigida (Fd'I): "Covid, gestione fallimentare, Speranza inadeguato" Speranza è oggettivamente inadeguato al ruolo che riveste, per questo Fratelli d'Italia, con coraggio, ha presentato una mozione di sfiducia. Vediamo chi la voterà'. Lo ha detto al Gr1 il capogruppo ...

Commissione d'inchiesta sul bando Ticosa, lunedì in consiglio comunale la discussione Infine sulla mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore all'Ambiente di Palazzo Cernezzi, Marco Galli e del sindaco lanciata nei giorni scorsi dal consigliere Alessandro Rapinese, Aleotti ...

Bignami (Fd’I) a iNews24: Il governo giallorosso preferì sopravvivere invece di salvare vite Intervista esclusiva per iNews24 al deputato di Fd'I , Galeazzo Bignami, sulla mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza ...

Serie A e fondi, Repubblica: c'è una clausola che spaventa, dietro la lettera di Napoli ed altri club ci sarebbe un altro motivo Ultime Serie A - A chiedere un passo indietro a Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, sono sette club che hanno scritto una lettera per esprimergli «irrevocabile sfiducia» e spingerlo «a trar ...

