MotoGP, Maverick Vinales: “Sono contento per essere nella Top10 e di essere virtualmente in Q2” (Di venerdì 16 aprile 2021) Maverick Vinales commenta le prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale MotoGP 2021. Lo spagnolo di casa Yamaha chiude al settimo posto la FP2 con un distacco di 560 millesimi da Francesco Bagnaia (Ducati), leader della combinata dopo i due turni previsti. Il vincitore del Gran Premio del Qatar ha affermato: “Non abbiamo avuto un buon feeling, non abbiamo grip. Abbiamo provato entrambe le gomme, ma il problema resta lo stesso. Sono contento per essere nella Top10 e di essere virtualmente in Q2?. Vinales non è riuscito a trovare lo stesso ritmo del teammate Fabio Quartararo. Il transalpino è al momento al secondo posto della combinata davanti ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021)commenta le prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale2021. Lo spagnolo di casa Yamaha chiude al settimo posto la FP2 con un distacco di 560 millesimi da Francesco Bagnaia (Ducati), leader della combinata dopo i due turni previsti. Il vincitore del Gran Premio del Qatar ha affermato: “Non abbiamo avuto un buon feeling, non abbiamo grip. Abbiamo provato entrambe le gomme, ma il problema resta lo stesso.pere diin Q2?.non è riuscito a trovare lo stesso ritmo del teammate Fabio Quartararo. Il transalpino è al momento al secondo posto della combinata davanti ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Maverick MotoGP, Bagnaia il più veloce nelle libere del venerdì per il GP del Portogallo Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.560 08. Johann Zarco (Pramac Racing) + 0.624 09. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.726 10. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) + ...

MotoGp, Marc Marquez sconvolge il mondo: libere in Portogallo, è terzo dopo 265 giorni di assenza Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dei Portogallo classe MotoGP lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales è stato il più veloce col tempo di 1'42'127 avanti al connazionale della Suzuki Alex Rins ma il vero protagonista della sessione è stato il rientrante ...

MotoGp, Bagnaia è un fulmine nelle libere del venerdì a Portimao. Marquez torna e ruggisce Francesco Bagnaia fa la voce grossa in Portogallo, ma attenzione a Marc Marquez. Se il miglior tempo del venerdì di Portimao lo realizza 'Pecco', unico a scendere sotto il muro dell'1.40, i riflettori ...

MotoGP, Quartararo: “Non ho le sensazioni della Yamaha 2019, ma sono competitivo” Pecco Bagnaia e la Ducati dettano il passo nel corso della prima giornata di libere a Portimao, ma la Yamaha è comunque in agguato. Merito di Fabio Quartararo, che in sella alla M1 ha strappato il sec ...

