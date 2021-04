Milly Carlucci non ci sta e alza la voce: “È un fatto gravissimo” – FOTO (Di venerdì 16 aprile 2021) Milly Carlucci alza la voce dopo l’ultimo scivolone dei social del suo programma di punta, ‘Ballando con le stelle’. Andiamo a vedere le sue parole. Una Milly Carlucci arrabbiata come non avevamo mai visto, è quello che è apparso sui suoi profili social durante la giornata di ieri. Infatti l’account ufficiale di ‘Ballando con le L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 aprile 2021)ladopo l’ultimo scivolone dei social del suo programma di punta, ‘Ballando con le stelle’. Andiamo a vedere le sue parole. Unaarrabbiata come non avevamo mai visto, è quello che è apparso sui suoi profili social durante la giornata di ieri. Infatti l’account ufficiale di ‘Ballando con le L'articolo proviene da Inews.it.

