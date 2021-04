Milano | assembramenti per le riprese di un video rap | tra denunce e tafferugli

(Di venerdì 16 aprile 2021)durante la produzione di unrap, avvenuta lo scorso 10 aprile. La polizia ha così eseguito a13 decreti di perquisizione domiciliare. Nelle abitazioni perquisite dalla polizia (dieci di maggiorenni e tre di minorenni) sono state trovate armi detenute illegalmente, come riportato da TGCOM. Ora per loro l’accusa è di manifestazione non preavvisata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate, nonché, per uno dei maggiorenni, di porto d’armi. Tra gli iscritti nel registro degli indagati, anche il rapper 19enne “Neima Ezza”, all’anagrafe Amine Ezzaroui. Il musicista aveva organizzato la realizzazione delvia social, dando appuntamento ai sostenitori alle 16 in piazzale Selinunte, nel cuore del quartiere Aler di San Siro. Questo, ovviamente, in ...

... sarà fondamentale rispettare le regole anti Covid: obbligo di non fare, indossare ... per questo motivo, è chiuso il bivio per la A12 Genova - Sestri Levante per le provenienze da...Vedi Anche, centinaia di ragazzi in strada per video rap senza distanziamento. Pomeriggio di ... ossia degliper girare quel video del rapper Neima Ezza, con le conseguenti ...Perquisizioni in corso in casa di 13 tra maggiorenni e minorenni per i disordini di piazza Selinunte seguiti alle riprese del video di Neima Ezza.Quando i ragazzi, tra i 16 e i 20 anni si sono spostati verso piazzale Selinunte da via Micene, le forze dell’ordine hanno dovuto lanciare un lacrimogeno per disperderli Le indagini puntano a verifica ...