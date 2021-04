Microsoft Exchange si difende da una nuova minaccia: hack infinito (Di venerdì 16 aprile 2021) La US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, parte del Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, ha invitato i dipartimenti governativi ad installare immediatamente l’ultimo aggiornamento software rilasciato per Microsoft Exchange. Il CISA in azione “Queste vulnerabilità pongono un rischio inaccettabile per l’impresa federale e richiedono un’azione immediata e di emergenza“, ha detto la CISA in un avviso. “Questa determinazione è basata sulla probabilità che le vulnerabilità siano armate, combinata con l’uso diffuso del software interessato in tutto il ramo esecutivo e l’alto potenziale per una compromissione dell’integrità e della riservatezza delle informazioni dell’agenzia”. Sia CISA che Microsoft hanno detto che non sembra che gli hacker abbiano approfittato della debolezza ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 aprile 2021) La US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, parte del Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, ha invitato i dipartimenti governativi ad installare immediatamente l’ultimo aggiornamento software rilasciato per. Il CISA in azione “Queste vulnerabilità pongono un rischio inaccettabile per l’impresa federale e richiedono un’azione immediata e di emergenza“, ha detto la CISA in un avviso. “Questa determinazione è basata sulla probabilità che le vulnerabilità siano armate, combinata con l’uso diffuso del software interessato in tutto il ramo esecutivo e l’alto potenziale per una compromissione dell’integrità e della riservatezza delle informazioni dell’agenzia”. Sia CISA chehanno detto che non sembra che glier abbiano approfittato della debolezza ...

