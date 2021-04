Masters 1000 Montecarlo 2021: il montepremi e il prize money (Di venerdì 16 aprile 2021) Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Montecarlo 2021, evento in programma da domenica 11 a domenica 18 aprile. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono gli italiani al via di diritto nel torneo su terra rossa, il secondo ‘Mille’ stagionale dopo quello di Miami. Occhi puntati anche sul ritorno in campo di Rafael Nadal e Novak Djokovic. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO Il prize money totale del torneo di Montecarlo è di 2.082.960 euro, dei quali 251.085 euro andranno di diritto al vincitore del torneo, il quale potrà usufruire inoltre di 1000 punti del ranking maschile. Quasi il doppio del perdente in finale che, come nel caso di Sinner a Miami, si ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Ile ildeldi, evento in programma da domenica 11 a domenica 18 aprile. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono gli italiani al via di diritto nel torneo su terra rossa, il secondo ‘Mille’ stagionale dopo quello di Miami. Occhi puntati anche sul ritorno in campo di Rafael Nadal e Novak Djokovic. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO Iltotale del torneo diè di 2.082.960 euro, dei quali 251.085 euro andranno di diritto al vincitore del torneo, il quale potrà usufruire inoltre dipunti del ranking maschile. Quasi il doppio del perdente in finale che, come nel caso di Sinner a Miami, si ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 La Roma sogna la finale. Smalling, notte di terrore. Tennis: Fognini contro Ruud Tennis : oggi si comporrà il quadro delle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo. Tutte le attenzioni sono puntate su Fabio Fognini che ieri ha battuto il serbo Krajnovic e oggi, alle 15, ...

Montecarlo: Tsitsipas in semifinale Stefanos Tsitsipas è il primo semifinalista del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, su campi in terra battuta. Il greco, numero 4 del seeding, ha approfittato del ritiro per infortunio dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina sul risultato di 7 - 5. In ...

Montecarlo in diretta: apre Tsitsipas, Fognini alle 15. Chiude Nadal Giornata di quarti nel Principato, con il greco che apre il programma contro Davidovich. Fabio terzo match contro Ruud, poi Nadal-Rublev ...

Scommesse Tennis: dopo l'eliminazione di Djokovic la strada è spianata per Nadal al ATP Montecarlo secondo le quote. Fognini sogna la semifinale Pronostici Tennis ATP: analisi, statistiche, scommesse, programma e quote sul torneo di Montecarlo al via dal 12 al 18 aprile 2021. Djokovic eliminato, strada in discesa per Nadal.

