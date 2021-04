Martelli | Bettini e Orlando? Sono i sonnambuli di Conte Agorà è una corrente anti Letta

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma. Leggete cosa dice Claudioche tutto si può dire eccetto che sia di destra: “Nel Pd esiste unache si chiama ‘’, ma che sarebbe più giusto chiamare ladei ‘’. L’ha costituita Goffredo. E’ unache insegue ilTre e che vede in lui ancora un lord protettore. E’ unache coltiva la strategia della subalternità, che porta avla tattica della parentesi. Pensano che Draghi sia solo una esperienza che si completerà da qui a pochi mesi. Non è così. Non sarà così”. Il Pd o solo una parte del Pd? “Una parte. E’ unache lavora contro il nuovo segretario Enrico. Quelli che rimpiangono ...

E prendi un nome storico del vecchio Psi, l'ex delfino di Craxi Claudio, invitato a dare ..., non l'avesse fatto mai, si permette di chiamare nelle sue Agorà anche i socialisti, 'nella ...... giudiziaria e giornalistica di Craxi e del PSI?', chiede. 'Per un secolo ci avete ... Caro, hai impiegato trent'anni dopo lo storico decesso dell'89, trent'anni per accorgerti che il ..."Le idee di Bettini? Paccottiglia romana. Zingaretti, Orlando coltivano la strategia della subalternità M5s. Portano avanti la tattica della parentesi Draghi. Ma Draghi invece rimarrà". Intervista all ...In un lungo post di Facebook, Claudio Martelli risponde con decisione a Goffredo Bettini all'indomani del battesimo della sua area politica. E le riforme del centro sinistra compreso lo Statuto dei di ...