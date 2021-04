Luca Rubinacci | «Il mio capo preferito? Il prossimo che avrò!» INTERVISTA ESCLUSIVA

(Di venerdì 16 aprile 2021) Nelle sue vene scorre l’abilità degli abbinamenti, anche quelli più estrosi, che riesce a sperimentare con istrionici colori e fantasie. Con il suo stile e con i suoi seguitissimi video su Instagram, terza generazione della celebre azienda di sartoria napoletana, quotidianamente elargisce consigli di stile ai suoi numerosi followers. Gli ateliersi trovano a Napoli, Londra e Milano. Proprio qui è di base, in via del Gesu’, dove c’è il “ready to wear” ed un esclusivo Club per soli uomini dedicato ai clienti del “su misura”.attualmente è il Direttore Creativo della terza generazione della Famiglia. Ambasciatore di eleganza, arbitro del buon gusto, ha il merito di aver fatto avvicinare i giovani al mondo elitario ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Luca Rubinacci

ROMA : Guerrieri, De, Cioffredi, Ceccarelli, Feola, Occhi, Bauco, Tumminelli, Nardozzi, ... Allenatore : Alessandro. SASSUOLO : Furghieri, G. Benvenuti, T. Benvenuti, Marazzita, Mazzoni, ......e mi auguro che avremo qualche notizia positiva in questa settimana - afferma Vincenzo De- il ...pandemia globale assumono connotati grotteschi in Campania' afferma l'avvocato Giovanni...De Luca, Feola (67' Mirra), Occhi, Cioffredi (59' Carpineti); Tumminelli (67' Almaviva), Ceccarelli (49' Pedro Lopes), Mannini (C) (67' Ragone); Bauco (49' Papa), Nardozi (36' Fravola), Litti (59' ...Mentre Under 18 e Under 17 proseguono i rispettivi campionati, le categorie Under 16 e Under 15 del Sassuolo sono ancora impegnate nei Test Match organizzati dalla FIGC: l’avversaria di oggi per il gr ...