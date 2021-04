L' sms di Letta a Salvini dopo la foto con Open Arms

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sms Letta

Lo sa anche Enricoche però non lo vuole perché Calenda gli scombinerebbe "l'affascinante ... con una visione strategica di Bettini, con una velina di Casalino, con undi Renzi, con un ......, messaggi whatsapp di giorno e di notte, anche utilizzando un numero anonimo. In altre ... In una occasione la donna si è vista inseguire in auto, si èi suoi post su facebook che parlavano di ...Il segratario del Carroccio ha ricevuto le scuse del leader del Pd, ma resta amareggiato: "Alla faccia delle provocazioni, del buon gusto, del governo di unità Nazionale" ...La Polizia di Chieti ha eseguito un’ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento a carico di uno studente lancianese diciannovenne, incensurato. Il ragazzo ...