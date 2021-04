LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: tutto pronto per la FP2, gli italiani vogliono rispondere a Roberts, Gardner e Lowes (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Buongiorno e bentornati a Portimao! Tra 20 minuti prenderà il via la FP2 del GP del Portogallo della Moto2 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 12.39 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa sessione. Appuntamento alle 16.10 per la FP2. Un saluto a tutti! 12.38 Cala il sipario sulla FP1 del GP del Portogallo per la Moto2. Lontani gli italiani al momento. Manzi, ottavo, è il migliore dei nostri connazionali davanti a Bulega. Di Giannantonio e Bezzecchi sono fuori dalla Top14. 12.37 La classifica della FP1 della Moto2: 1 16 J. Roberts 1:43.905 2 87 R. ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Buongiorno e bentornati a Portimao! Tra 20 minuti prenderà il via la FP2 del GP deldellaLADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 12.39 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa sessione. Appuntamento alle 16.10 per la FP2. Un saluto a tutti! 12.38 Cala il sipario sulla FP1 del GP delper la. Lontani glial momento. Manzi, ottavo, è il migliore dei nostri connazionali davanti a Bulega. Di Giannantonio e Bezzecchi sono fuori dalla Top14. 12.37 La classifica della FP1 della: 1 16 J.1:43.905 2 87 R. ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto2 Moto2 - Gp Portimao FP1: Roberts al comando, Manzi è ottavo Tante offerte ti aspettano! moto2 Prove Libere 1 Portimao - GP Portogallo - I tempi Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 16 Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 1:43.905 2 87 Remy Gardner Kalex ...

Moto2 | Gp Portimao FP1: Roberts al comando, Manzi è ottavo Moto2 Gp Portogallo Portimao Prove Libere 1 - La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo classe Moto2 (terzo appuntamento del Motomondiale 2021, ndr) ha visto primeggiare Joe Rob ...

LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: tra pochi minuti la FP1 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 11.43 La classifica della Moto2 dopo le prime due competizioni. 1 Sam LOWES Kalex GBR 50 2 Rem ...

