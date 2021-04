LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: Odette Giuffrida e Manuel Lombardo combattono per l’oro! (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.53: E’ oro per la Spagna con Garrigos che riesce ad atterrare Mkheidze e si aggiudica il titolo continentale della categoria -60 kg 17.52: un minuto di Golden score e ancora nulla di fatto 17.48: Shido anche per Garrigos quando manca un minuto al termine 17.46: Shido per Mkheidze 17.45: Se ne va metà dell’incontro con un nulla di fatto. Molto equilibrio, i due atleti non riescono a trovare l’azione vincente 17.42: Nella categoria -60 kg uomini finale per l’oro tra il francese Mkheidze e lo spagnolo Garrigos 17.40: Match equilibratissimo che viene vinto dall’azero Huseynov al golden score. primo bronzo per l’Azerbaijan 17.29: nella seconda finale per il bronzo della categoria -60 kg di fronte l’azero Huseynov e il bulgaro Gerchev 17.28: L’ippon di Abuladze che regala alla Russia la seconda medaglia di bronzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.53: E’ oro per la Spagna con Garrigos che riesce ad atterrare Mkheidze e si aggiudica il titolo continentale della categoria -60 kg 17.52: un minuto di Golden score e ancora nulla di fatto 17.48: Shido anche per Garrigos quando manca un minuto al termine 17.46: Shido per Mkheidze 17.45: Se ne va metà dell’incontro con un nulla di fatto. Molto equilibrio, i due atleti non riescono a trovare l’azione vincente 17.42: Nella categoria -60 kg uomini finale per l’oro tra il francese Mkheidze e lo spagnolo Garrigos 17.40: Match equilibratissimo che viene vinto dall’azero Huseynov al golden score. primo bronzo per l’Azerbaijan 17.29: nella seconda finale per il bronzo della categoria -60 kg di fronte l’azero Huseynov e il bulgaro Gerchev 17.28: L’ippon di Abuladze che regala alla Russia la seconda medaglia di bronzo ...

LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: dalle 17 Odette Giuffrida e Manuel Lombardo combattono per l’oro! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15: Seconda finale per il bronzo della categoria -48 kg tra la slovena Stangar e la russa Giliazova 17.14: AL prima medaglia dell'Europeo va alla francese ...

