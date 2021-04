L’account Clubhouse di Mario Adinolfi è stato bloccato

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 16 aprile 2021)sospeso in seguito alla segnalazione da parte degli utenti per le tematiche e i modi di affrontarle all’interno della stanza. Su Twitter si è scatenato il dibattito, tra ironia e analisi serie su quanto fatto da. Da un lato ci sono le persone che sostengono che chiudersi in una stanza e, senza alcun tipo di moderazione, incitare all’odio e insultare le persone – quelli appartenenti alla comunità LGBTQ+ in primis – non sia un utilizzo ammissibile e che il regolamento del social stesso lo vieti; dall’altro troviamo lo schieramento di quelli che gridano alla censura “”: Perché il suo account susospeso a ...