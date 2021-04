La maternità non è l’unica scelta: le donne “non madri e felici” esistono, accettiamolo (Di venerdì 16 aprile 2021) Da quando ne ho ricordo, diventare madre è considerata un’esperienza che completa la tua identità personale, definendoti come donna in quanto tale. Soprattutto chi, come me, proviene dal Sud, sa che diventare madre non è uno dei momenti più importanti della vita, ma il momento più importante. Che sia un percorso colmo di disagi non importa, a prevalere sono comunque le gioie. Una rappresentazione positiva del ruolo materno che crea aspettative irrealistiche per la maternità, quella cioè di pensarla solo come un’esperienza appagante. Perché diventare madre è prima di tutto un “dono” di Dio, e tu devi esserne grato. Anche nei famosi casi in cui capita. Per questo nei confronti di molte delle donne che non hanno figli si manifesta spesso compassione. Così come la preoccupazione principale di molte donne non ‘sistemate’, quando non già ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Da quando ne ho ricordo, diventare madre è considerata un’esperienza che completa la tua identità personale, definendoti come donna in quanto tale. Soprattutto chi, come me, proviene dal Sud, sa che diventare madre non è uno dei momenti più importanti della vita, ma il momento più importante. Che sia un percorso colmo di disagi non importa, a prevalere sono comunque le gioie. Una rappresentazione positiva del ruolo materno che crea aspettative irrealistiche per la, quella cioè di pensarla solo come un’esperienza appagante. Perché diventare madre è prima di tutto un “dono” di Dio, e tu devi esserne grato. Anche nei famosi casi in cui capita. Per questo nei confronti di molte delleche non hanno figli si manifesta spesso compassione. Così come la preoccupazione principale di moltenon ‘sistemate’, quando non già ...

