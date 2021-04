La carica di Glik | “Ora i punti pesano doppio | vogliamo un’altra grande impresa” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Lazio è una delle cinque squadre a cui è riuscito a segnare più di un gol in carriera, per questo l’appuntamento dell’Olimpico per Kamilè ancora più sentito. Due i dispiaceri inflitti ai biancocelesti con la maglia del Torino, e in entrambi i casi sono arrivatipreziosi: un pareggio nella stagione 2012/13 e addirittura una vittoria con sigillo personale decisivo nel campionato seguente. “Come si dice, non c’è due senza tre. Portare a casaanche stavolta grazie a un mio gol sarebbe perfetto”, ha dichiarato il difensore polacco ai canali ufficiali della Lega Serie A nell’intervista uscita oggi. Hardcore – “E’ un soprannome che mi ha dato un rapper (Willie Peyote ndr.). Sta a significare che con me in campo non si passa. Tutto è nato dall’ormai famoso fallo su Giaccherini nel ...