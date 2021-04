L’ Atalanta tenta Buffon | il portiere ci pensa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 aprile 2021) La carriera di Gianluigiquasi sicuramente non si chiuderà con il suo probabile addio alla Juventus a fine stagione. Ilbianconero, nonostante i suoi 43 anni, vuole continuare a giocare da protagonista, ed ecco perché l’potrebbe essere la sua sua prossima destinazione. L’vuole? Al momento non esiste ancora una vera trattativa tra le parte, ma Bergamo rappresenterebbe peruna piazza dove potersi ancora esprimere a grandi livelli alla sua età. La storia con la Juventus termina a giugno, alla naturale scadenza del contratto, che in un primo momento sembrava potesse essere rinnovato. Ma evidentemente cosi non sarà per esoressa volontà del club. Sicché l’ex numero 1 della Nazionale, che ha ancora voglia di giocare, potrebbe accettare ...