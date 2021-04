Jennifer Lopez rompe con Alex Rodriguez: chi tiene l’anello milionario? (Di venerdì 16 aprile 2021) Le voci di una rottura tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si susseguivano da settimane. Adesso, dopo silenzi e smentite, arriva il comunicato congiunto della, ormai ex, coppia: “Ci siamo resi conto di funzionare meglio come amici. Continueremo a lavorare insieme e sostenerci a vicenda nelle nostre attività e progetti condivisi. Ci auguriamo il meglio e auguriamo il meglio ai nostri figli”. Dopo quattro anni d’amore la storia tra i due è giunta definitivamente al capolinea. I regali da spartire Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sarebbe dovuti sposare nella primavera del 2020 ma la pandemia ha scombussolato i loro piani. Per lei sarebbe stato il quarto matrimonio, per lui il secondo. Le nozze sono state poi rimandate più volte ma a quel punto si è ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Le voci di una rottura trasi susseguivano da settimane. Adesso, dopo silenzi e smentite, arriva il comunicato congiunto della, ormai ex, coppia: “Ci siamo resi conto di funzionare meglio come amici. Continueremo a lavorare insieme e sostenerci a vicenda nelle nostre attività e progetti condivisi. Ci auguriamo il meglio e auguriamo il meglio ai nostri figli”. Dopo quattro anni d’amore la storia tra i due è giunta definitivamente al capolinea. I regali da spartiresi sarebbe dovuti sposare nella primavera del 2020 ma la pandemia ha scombussolato i loro piani. Per lei sarebbe stato il quarto matrimonio, per lui il secondo. Le nozze sono state poi rimandate più volte ma a quel punto si è ...

Advertising

21Ingresso : @totti_un er tuo funziona bene co Jennifer Lopez, Dua Lipa e altri culi sparsi - Malvy34087444 : RT @zorpinandoecroc: 'Se c'avevamo Jennifer Lopez mica prendavamo te Ubaldo' ILARYYYY #tommasozorzi #isola - alba90yt : Cosa Sei ?? Ricchi e Poveri (Maid In Manhattan - Jennifer Lopez) ~Testo - zazoomblog : Francesca Manzini ballerina scatenata su Get Right di Jennifer Lopez - #Francesca #Manzini #ballerina - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: JENNIFER LOPEZ HA ANCORA L'ENORME ANELLO DI FIDANZAMENTO DEL SUO EX. VALORE: 1,8 MILIONI DI DOLLARI -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez ufficiale: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati Addio, è stato bello. No, anzi, aspetta, riproviamoci… Un mese fa Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non erano ancora pronti a rinunciare al loro amore e si erano dati tempo. Adesso però questo tempo ha dato il suo frutto: JLo e Alex Rodriguez hanno ufficialmente ...

Francesca Manzini ballerina scatenata su 'Get Right' di Jennifer Lopez Come si può apprezzare nel video postato su Twitter in cui balla scatenata su ' Get Right ', successo di qualche anno fa di Jennifer Lopez. - - > Leggi Anche A 'Striscia la Notizia' tornano Scotti - ...

J.Lo e Alex Rodriguez: la presunta amante augura il meglio all'ex coppia Madison LeCroy parla della rottura di Alex Rodriguez e Jennifer LopezJennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno ufficialmente annullato il loro fidanzamento. E, dopo voci di rotture e di riappacificazioni, ...

Francesca Manzini ballerina scatenata su "Get Right" di Jennifer Lopez La maggior parte del pubblico la conosce come comica e imitatrice, come ha dimostrato anche nella recente conduzione di "Striscia la notizia" accanto a Gerry Scotti. Ma Francesca Manzini ha anche altr ...

Addio, è stato bello. No, anzi, aspetta, riproviamoci… Un mese fae Alex Rodriguez non erano ancora pronti a rinunciare al loro amore e si erano dati tempo. Adesso però questo tempo ha dato il suo frutto: JLo e Alex Rodriguez hanno ufficialmente ...Come si può apprezzare nel video postato su Twitter in cui balla scatenata su ' Get Right ', successo di qualche anno fa di. - - > Leggi Anche A 'Striscia la Notizia' tornano Scotti - ...Madison LeCroy parla della rottura di Alex Rodriguez e Jennifer LopezJennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno ufficialmente annullato il loro fidanzamento. E, dopo voci di rotture e di riappacificazioni, ...La maggior parte del pubblico la conosce come comica e imitatrice, come ha dimostrato anche nella recente conduzione di "Striscia la notizia" accanto a Gerry Scotti. Ma Francesca Manzini ha anche altr ...