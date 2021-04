Jennifer Lopez e Alex Rodriguez | relazione finita

(Di venerdì 16 aprile 2021) StoriaLa cantante e l'ex campione di baseball l'hanno annunciato su Today.com. Le voci sulla crisi non erano mai state confermate prima. "Ci siamo resi conto di essere diventati come migliori ...

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

Le voci di una rottura trae Alex Rodriguez si susseguivano da settimane. Adesso, dopo silenzi e smentite, arriva il comunicato congiunto della, ormai ex, coppia: "Ci siamo resi conto di funzionare meglio come ...La relazione trae Alex Rodriguez è ufficilamente finita. "Siamo come migliori amici, continueremo a sostenerci a vicenda" hanno affermato i due. La relazione, iniziata nel 2017, dava segni di crisi da ...Madison LeCroy parla della rottura di Alex Rodriguez e Jennifer LopezJennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno ufficialmente annullato il loro fidanzamento. E, dopo voci di rotture e di riappacificazioni, ...La maggior parte del pubblico la conosce come comica e imitatrice, come ha dimostrato anche nella recente conduzione di "Striscia la notizia" accanto a Gerry Scotti. Ma Francesca Manzini ha anche altr ...