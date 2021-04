Isola dei Famosi | Elettra Lamborghini ripresa proprio in quel momento | ‘imbarazzo’ in studio

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’opinionista de L’deiin un‘imbarazzante’: cosa stava facendoè una delle opinioniste de L’dei, reality show condotto da Ilary Blasi in onda il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5. La cantante ha saltato le prime puntate perchè era risultata positiva L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

L'Famosi non decolla, ma anzi perde quota. La puntata di giovedì 15 aprile, andata in onda eccezionalmente in differita, dopo la registrazione effettuata nel pomeriggio di ieri, ha subito un ...... minigonna vertiginosa e look audace, cantare quell'inno al femminismo che è stata "Siamo donne? Tutto è iniziato nel 2019 con la partecipazione all'famosi, un'avventura interrotta in ...Prosegue l'appuntamento serale con L'Isola dei Famosi 2021 e i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Dopo la sua eliminazione definitiva dal reality show, Daniela Martani ha puntato il dito ...Giovanna Abate è tornata a parlare della sua conoscenza con Akash Kumar. La ragazza ha parlato spesso del suo rapporto con il modello. Quest'ultimo, che ...