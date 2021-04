Isola 15, anche Elisa Isoardi costretta a ritirarsi dal gioco: ecco cosa è successo (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo l’abbandono di Brando Giorgi anche Elisa Isoardi è stata costretta a lasciare l’Isola 15. La conduttrice ha avuto un incidente questa notte vicino al fuoco. All’inizio sembrava poter rimanere in gioco, ma su consiglio del medico nel corso della puntata ha deciso di tornare a casa per ulteriori accertamenti. L’articolo proviene da Isa e Chia. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo l’abbandono di Brando Giorgiè stataa lasciare l’15. La conduttrice ha avuto un incidente questa notte vicino al fuoco. All’inizio sembrava poter rimanere in, ma su consiglio del medico nel corso della puntata ha deciso di tornare a casa per ulteriori accertamenti. L’articolo proviene da Isa e Chia. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

TvTalk_Rai : Mettiti nei panni di un intervistatore e fai una domanda su passato, presente o futuro televisivo di @TommasoZorzi.… - Giovanna180751 : Niente. Nelle tendenze andiamo su, ma va su anche l'isola. Sono stanca. Notte Tommy! Notte amici!#TommasoZorzi - jeon_yeori : RT @indecisissimo: paul ha votato gilles anche perché grazie a fariba ha scoperto che quest'ultimo aveva aizzato tutti alle sue spalle per… - Stefycr7 : RT @Audrey_Gol: 2021 Italia. In TV ancora si assiste a siparietti razzisti nei quali viene più volte derisa una persona per le sue difficol… - sasyna03 : @GiuliaSalemi93 E ti meravigli?Hai finito 2 mesi fa un reality e lo sai molto bene come montano le clip e per fortu… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola anche Isola dei famosi, lascia anche Brando Giorgi: "Accertamenti medici in Italia". Un disastro per Ilary Blasi L' Isola dei famosi perde i pezzi: anche Brando Giorgi , il naufrago più 'odiato' dal resto dei concorrenti, è stato costretto ad abbandonare il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e ora dovrà ...

Elisa Isoardi all'Isola dei Famosi con la benda sull'occhio dopo l'incidente: 'Ho pensato al peggio' C'è tanta ironia, bisogna anche capire le persone ". La conduttrice torna da leader nel gioco, ... Approfondisci: Brando Giorgi a L'Isola dei Famosi, l'addio è definitivo: "Dovrà rientrare in Italia, ...

Mancano i flaconi di Pfizer anziani rispediti a casa Carenza di dosi per i richiami in tutti gli hub, rinviate le inoculazioni agli over 80 Difficoltà anche per i pazienti fragili, manca il calendario delle somministrazioni ...

Vaccini nell’isola, consegna a metà CAGLIARI. I vaccini sono arrivati. Ma solo le annunciate 43.290 dosi Pfizer. Le altre Big pharma, invece, hanno marcato visita e l’inaspettato buco nelle consegne rischia di rimettere in discussione l ...

L'dei famosi perde i pezzi:Brando Giorgi , il naufrago più 'odiato' dal resto dei concorrenti, è stato costretto ad abbandonare il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e ora dovrà ...C'è tanta ironia, bisognacapire le persone ". La conduttrice torna da leader nel gioco, ... Approfondisci: Brando Giorgi a L'dei Famosi, l'addio è definitivo: "Dovrà rientrare in Italia, ...Carenza di dosi per i richiami in tutti gli hub, rinviate le inoculazioni agli over 80 Difficoltà anche per i pazienti fragili, manca il calendario delle somministrazioni ...CAGLIARI. I vaccini sono arrivati. Ma solo le annunciate 43.290 dosi Pfizer. Le altre Big pharma, invece, hanno marcato visita e l’inaspettato buco nelle consegne rischia di rimettere in discussione l ...