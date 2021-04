Iran | Teheran | arricchito uranio al 60%**

(Di venerdì 16 aprile 2021), 16 apr. (Adnkronos) - L'Iran hal'al 60 per cento. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento diMohammad Baqer Qalibaf, affermando che ''i giovani scienziati iraniani sono riusciti ad arricchire l'al 60 per cento a mezzanotte'' nell'impianto di Natanz.

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il mondo non deve avere 'preoccupazioni' sul fatto che il programma nucleare dell'#Iran resti 'pacifico'. Lo ha detto il… - comedian72 : RT @Ammdegiorgi: 'Secondo il ministro degli Esteri russo Sergey #Lavrov lo sviluppo dei legami con l’#Iran è tra le massime priorità della… - Ammdegiorgi : 'Secondo il ministro degli Esteri russo Sergey #Lavrov lo sviluppo dei legami con l’#Iran è tra le massime priorità… - WarNation3 : Iran-Israele: Tensioni fra i due paesi, Israele minaccia Teheran e Teheran risponde minacciando Gerusalemme, Israel… - AgenziaASI : Nucleare Iran, botta e risposta Teheran - Israele -

Ultime Notizie dalla rete : **Iran Teheran

I colloqui coinvolgono, Francia, Germania, Gran Bretagna, Russia e Cina con la mediazione Ue. Gli Usa non sono più al tavolo dopo il ritiro deciso da Donald Trump nel 2018.chiede la ...... il ricercatore che aveva lavorato a Novara detenuto da ormai 5 anni in un carcere in. L'...è accusato di essere una spia del Mossad ed è stato arrestato cinque anni fa mentre si trovava a...L'aumento delle forniture iraniane, tuttavia, non ha influenzato la quota di mercato dell'Arabia Saudita, il principale fornitore di petrolio della Cina, poiché il Regno serve una base di clienti dive ..."La serietà dell'Iran nel perseguire la diplomazia è stata testata nei tre anni da quando Trump si è ritirato dall'accordo nucleare. L'Iran, rimanendo nell'accordo, ha superato il test brillantemente& ...