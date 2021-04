Il Viet Nam accelera per la produzione di un proprio vaccino (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Viet Nam accelera nella produzione del suo personale vaccino, dopo che sono state inoculate circa 73.000 dosi di AstraZeneca rispetto a quelle acquistate, circa 1 milione, 800.000 delle quali ottenute dallo schema COVAX. Il paese del Sudest asiatico è uno dei modelli principali per la lotta alla pandemia. Ha registrato solo 35 morti e Leggi su periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) IlNamnelladel suo personale, dopo che sono state inoculate circa 73.000 dosi di AstraZeneca rispetto a quelle acquistate, circa 1 milione, 800.000 delle quali ottenute dallo schema COVAX. Il paese del Sudest asiatico è uno dei modelli principali per la lotta alla pandemia. Ha registrato solo 35 morti e

Ultime Notizie dalla rete : Viet Nam Delta del Mekong in crisi per lo sfruttamento della sabbia e delle falde acquifere Elspeth Akkerman, ambasciatrice del regno dei Paesi Bassi in Viet Nam, ha affermato che il delta del Mekong è una pianura fertile che sta affondando, per l'aumento della portata della marea e la ...

ASIA/VIETNAM - Dimissioni del Vescovo di Hà Tinh Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Il Santo Padre Francesco il 19 marzo 2021 ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Hà Tinh (Viêt Nam) presentata da S. E. Mons. Paul Nguyên Thái Hop, O. P.. (SL)

Afghanistan: è finita come in Vietnam Temo che finirà come in Vietnam nel 1975 o in Iraq nel 2011 dopo il ritiro degli americani. Gli Stati Uniti avevano subito un attacco devastante per mano di Al Qaeda basata in Afghanistan. Nell’accord ...

Afghanistan È finita come in Vietnam Mission accomplished? Niente affatto. Vent’anni fa a Kabul c’erano i talebani. Ci sono e ci saranno ancora. Improbabile, anzi impossibile che l’attuale finzione di democrazia riesca a sopravvivere. Ne ...

