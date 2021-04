Harry Styles si veste da Sirenetta: l’attore aveva rifiutato un ruolo nel live action (Di venerdì 16 aprile 2021) l’attore recentemente ha rifiutato il ruolo di Eric nel live action Diseny Sono in corso di produzione (anche in Italia e nello specifico in Sardegna) le riprese del film su “Ariel”, la Sirenetta della Disney. Nel live action si era tentato di coinvolgere anche il cantante e ormai anche attore Harry Styles che però, come recentemente ha spiegato alla trasmissione, Capital Breakfast, ha dovuto rifiutare a causa di altri impegni. Questa mattina, aprendo Twitter molti avranno trovato in tendenza il nome “Ariel”: sono infatti apparse una serie di scatti iconici e divertenti del cantante proprio nei panni della Sirenetta dai capelli rossi con tanto di coda verde. Alcuni fan hanno spiegato che si tratta di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 aprile 2021)recentemente haildi Eric nelDiseny Sono in corso di produzione (anche in Italia e nello specifico in Sardegna) le riprese del film su “Ariel”, ladella Disney. Nelsi era tentato di coinvolgere anche il cantante e ormai anche attoreche però, come recentemente ha spiegato alla trasmissione, Capital Breakfast, ha dovuto rifiutare a causa di altri impegni. Questa mattina, aprendo Twitter molti avranno trovato in tendenza il nome “Ariel”: sono infatti apparse una serie di scatti iconici e divertenti del cantante proprio nei panni delladai capelli rossi con tanto di coda verde. Alcuni fan hanno spiegato che si tratta di ...

team_world : RT, commenta, metti like, fai un salto, fanne un altro, se anche tu dall'uscita di WATERMELON SUGAR di Harry Styles… - nelloxsun : RT @glo___ry: questo vestito non ha prezzo I vote #AdoreYou by @Harry_Styles for #BestLyrics at the #iHeartAwards - giulianotgiuly : perchè c'è ariel ovunque? - - - - - - - - ah no è solo harry styles - orsettoharibo_ : RT @AssiaC17: Perché dovrebbe vincere Harry Styles?? Semplice... I vote #HarryStyles for #MaleArtistOfTheYear at #iHeartAwards https://t.… - GIRXNIALL_ : RT @SharonStyless: Liam Payne ?? Harry Styles ringiovanire di 6 anni con un taglio di capelli -

