Gruppi Sanguigni e Covid-19: quali correlazioni? (Di venerdì 16 aprile 2021) quali relazioni ci sono tra Gruppi Sanguigni e Covid-19? Tantissime. E' quanto emerso dallo studio "Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure". Esiste una serie notevole di variabili nel comportamento della patologia tra i pazienti infetti da sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2), il virus che causa la malattia da Coronavirus 2019 (Covid-19). L'analisi dell'associazione dell'intero genoma può consentire l'identificazione di potenziali fattori genetici coinvolti nello sviluppo di Covid-19. E' quanto si sono premessi di verificare gli autori dello studio "Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure" Gli autori hanno condotto uno studio di associazione sull'intero genoma ...

