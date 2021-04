Green pass europeo pronto a giugno, lo anticipa la Commissione Ue (Di venerdì 16 aprile 2021) Sul certificato verde stiamo procedendo velocemente sotto il profilo tecnico e legislativo e dal 1 giugno saremo pronti, annuncia commissario Ue Breton L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 aprile 2021) Sul certificato verde stiamo procedendo velocemente sotto il profilo tecnico e legislativo e dal 1saremo pronti, annuncia commissario Ue Breton L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Isole minori 'Covid Free'. Da Favignana a Pantelleria: dibattito aperto, ma senza vaccini... In realtà, dietro l'idea allo studio del governo regionale e di quello nazionale di rendere gli arcipelaghi 'Covid free' entro l'estate, attraverso vaccinazioni di massa e green pass ('passaporti ...

TURISMO/ Così la ripresa dei viaggi può rimettere in moto la nostra economia TURISMO, RIAPERTURA 2 GIUGNO/ Vaccini, isole Covid - free, green pass: prove di ripresa L'industria della ricettività e dell'accoglienza cerca di rimettersi in moto, magari senza le certezze delle ...

Covid, Breton: "Il sistema operativo del green pass pronto da giugno" Il commissario europeo al Mercato interno: "Poi gli Stati membri potranno iniziare a editarlo e implementarlo. Dobbiamo agire in tempo per salvare la stagione turistica" (ANSA) ...

Breton, il green pass sarà pronto l'1 giugno BRUXELLES - Sul certificato verde "stiamo procedendo velocemente sotto il profilo tecnico e legislativo" e "dal 1 giugno saremo pronti". Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry B ...

