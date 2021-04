Gp Portogallo | seconde libere a Bagnaia | Marques sesto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo seconde

L'italiano Francesco Bagnaia su Ducati è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp del Portogallo, seconda prova del mondiale MotoGp. Con il tempo di 1:39.866, il pilota piemontese precede di 38 millesimi il francese Fabio Quartararo, con la Yamaha ufficiale. Più staccati tutti gli altri. Bagnaia si prende il primo tempo e domani andrà a caccia della Pole. Marquez alieno, guida come se non si fosse mai infortunato e non avesse subito 3 interventi all'omero. Valentino Rossi in declino.