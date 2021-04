Google Chrome, la versione 90 introduce alcune interessanti novità (Di venerdì 16 aprile 2021) Google ha finalmente reso disponibile la versione 90 stabile del suo popolare browser web Chrome la quale include diversi miglioramenti della sicurezza, un nuovo encoder AV1 e cambia il protocollo di default a HTTPS, per assicurare connessioni più sicure. In particolare, come riferito dai colleghi di Bleeping Computer, sono stati corretti ben 37 bug, incluso uno zero-day utilizzato al concorso Pwn2Own e diffuso pubblicamente lo scorso lunedì su Twitter. Piuttosto importante è il passaggio al protocollo HTTPS di default, dato che ora ogni URL immesso nella barra degli indirizzi verrà automaticamente considerato come una connessione HTTPS. In precedenza, invece, veniva usato il più classico HTTP. Questo non solo assicurerà connessioni più sicure, ma anche un minor numero di redirect, in quanto già molto siti effettuano un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021)ha finalmente reso disponibile la90 stabile del suo popolare browser webla quale include diversi miglioramenti della sicurezza, un nuovo encoder AV1 e cambia il protocollo di default a HTTPS, per assicurare connessioni più sicure. In particolare, come riferito dai colleghi di Bleeping Computer, sono stati corretti ben 37 bug, incluso uno zero-day utilizzato al concorso Pwn2Own e diffuso pubblicamente lo scorso lunedì su Twitter. Piuttosto importante è il passaggio al protocollo HTTPS di default, dato che ora ogni URL immesso nella barra degli indirizzi verrà automaticamente considerato come una connessione HTTPS. In precedenza, invece, veniva usato il più classico HTTP. Questo non solo assicurerà connessioni più sicure, ma anche un minor numero di redirect, in quanto già molto siti effettuano un ...

Advertising

_robyb_ : ???????? Ringrazio la signora polacca per avermi fatto ridere a lacrime come non mi capitava da un anno e mezzo La ring… - TuttoAndroid : Come cambiare la vista tab a gruppi di Google Chrome con quella vecchia - zazoomblog : Il T-Rex di Google Chrome è disponibile all’acquisto nella versione scura - #T-Rex #Google #Chrome #disponibile… - cellicom : Il T-Rex di Google Chrome è disponibile all’acquisto nella versione scura - TechCorsair : RT @TuttoAndroid: Il T-Rex di Google Chrome è disponibile all’acquisto nella versione scura -

Ultime Notizie dalla rete : Google Chrome Google sperimenta un nuovo sistema di tracciamento: come fare a preservare la privacy? ... ci sono due possibili opzioni: scaricare DuckDuckGo , un'estensione che blocca il tracciamento, o settare le impostazioni di Chrome o del vostro profilo Google affinché il vostro livello di privacy ...

Google Chrome 90, versione stabile del browser web con maggiore sicurezza Google Chrome 90, le novità Sul blog ufficiale di Google sarà possibile prendere visione di tutte le novità apportate da Big G per il nuovo nuovo browser web, ma intanto andiamo a dare una ...

Google sperimenta un nuovo sistema di tracciamento: come fare a preservare la privacy? Il nuovo sistema di tracciamento di Google, FloC, metterebbe a rischio la privacy, come fare ad eluderlo utilizzando Chrome.

Come cambiare la vista tab a gruppi di Google Chrome con quella vecchia La nuova vista dei tab a gruppo non vi piace? In questa semplice guida vi mostriamo come effettuare il cambio della UI dei tab a gruppo ...

... ci sono due possibili opzioni: scaricare DuckDuckGo , un'estensione che blocca il tracciamento, o settare le impostazioni dio del vostro profiloaffinché il vostro livello di privacy ...90, le novità Sul blog ufficiale disarà possibile prendere visione di tutte le novità apportate da Big G per il nuovo nuovo browser web, ma intanto andiamo a dare una ...Il nuovo sistema di tracciamento di Google, FloC, metterebbe a rischio la privacy, come fare ad eluderlo utilizzando Chrome.La nuova vista dei tab a gruppo non vi piace? In questa semplice guida vi mostriamo come effettuare il cambio della UI dei tab a gruppo ...