Gli orsi della luna liberati dopo 17 anni

Ultime Notizie dalla rete : Gli orsi Trento, il Tar annulla l'ordinanza di cattura dell'orsa Jj4 La Lav ha anche organizzato un convegno 'Convivere con gli orsi in Trentino' (il 17 aprile sulla piattaforma Zoom, a cui è possibile partecipare iscrivendosi dal sito dell'associazione). 'Grazie alla ...

L'orsa JJ4 resterà libera ... piuttosto spenda le sue risorse per mettere in atto tutte le necessarie attività di prevenzione necessarie a una corretta convivenza con gli orsi'.

Trento, il Tar annulla l'ordinanza di cattura dell'orsa Jj4 "Siamo felicissimi per questo risultato, non potevamo sperare di meglio per un'orsa che non ha mai fatto nulla di male, ha solo difeso i suoi cuccioli", afferma Massimo Vitturi, responsabile Lav anima ...

Il Tar annulla l'ordinanza di cattura dell'orsa JJ4 e conferma la reclusione per M57 L'esemplare protagonista dell'incontro ravvicinato con due persone sul monte Peller non è ritenuto pericoloso per gli esseri umani, mentre ...

