Gioielli astronomici | Van Cleef & Arpels porta sulle stelle

Leggi su amica

(Di venerdì 16 aprile 2021) Lapislazzulo “cosmico” per la spilla Déessse Neptune tempestata di diamanti e zaffiri. Alzando gli occhi al cielo GIÀ ALTRE VOLTE avevano alzato lo sguardo al cielo i maestrieri della storica Maison Van. Per scrivere, capitolo dopo capitolo, come sotto un incantesimo letterario, come nel viaggio di Jules Verne Dalla Terra alla Luna, un prezioso romanzo in progress. Dove natura, fantasia, creatività si intrecciano senza posa, per realizzare il sogno dell’Haute Joaillerie. Le premesse di Sous les étoiles, la nuova collezione di 130 pezzi unici “cosmici”, non erano diverse. Quando però, dopo lunghe ricerche iconografiche e viaggi intercontinentali per scovare le gemme perfette, gli atelier si sono messi al lavoro su collier, orecchini, spille, cocktail ring e manchette, il nostro mondo era ...