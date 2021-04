Ginnastica artistica, Europei 2021: i convocati dell’Italia. Macchini e De Rosa per un colpaccio, c’è Bartolini (Di venerdì 16 aprile 2021) Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana maschile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2021 di Ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La rassegna continentale sarà esclusivamente per individualisti, non è prevista la prova a squadre. Verranno messi in palio due pass per le Olimpiadi di Tokyo attraverso le qualificazioni del concorso generale individuale. Carlo Macchini ed Edoardo De Rosa tenteranno il colpaccio. Il 24enne marchigiano ha sfoderato un super esercizio alla sbarra (14.900) in occasione dell’ultima tappa di Serie A e, dopo il quarto posto di due anni fa, punterà alla medaglia sul suo attrezzo prediletto. Il 20enne lombardo, invece, si è esaltato al cavallo con maniglie (14.850) in campionato ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana maschile, ha diramato le convocazioni per glidi, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La rassegna continentale sarà esclusivamente per individualisti, non è prevista la prova a squadre. Verranno messi in palio due pass per le Olimpiadi di Tokyo attraverso le qualificazioni del concorso generale individuale. Carloed Edoardo Detenteranno il. Il 24enne marchigiano ha sfoderato un super esercizio alla sbarra (14.900) in occasione dell’ultima tappa di Serie A e, dopo il quarto posto di due anni fa, punterà alla medaglia sul suo attrezzo prediletto. Il 20enne lombardo, invece, si è esaltato al cavallo con maniglie (14.850) in campionato ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica Roma - I sorteggi delle Final Six 2021 in diretta streaming su YouTube ... in viale Tiziano 70, a Roma, verranno effettuati i sorteggi delle Final Six di Ritmica e Artistica,... domenica 16 maggio, nell'ambito della Primavera napoletana della Ginnastica. L'evento, atteso ...

Cerimonia in Giappone per celebrare il - 100 ai Giochi ... 5 u e 4 d) - su pista (10 carte olimpiche 4u + 4d + 2 riserve) - Atletica (10 carte olimpiche " Staffetta 4x100 d, Staffetta 4x400 u) - Ginnastica Artistica (4 carte olimpiche d e 2 pass individuali ...

Ginnastica artistica, Europei 2021: le convocate dell’Italia. Vanessa Ferrari guida le azzurre Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2021 di ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. L ...

La Ginnastica Macerata fa l’en plein di medaglie Atleti protagonisti nella sfida interregionale organizzata a Pomigliano d’Arco. Continuano gli allenamenti per l’ultima gara del campionato nazionale a Napoli ...

