Gerry Scotti e Michelle Hunziker minacciati di morte, la solidarietà di Salvini (Di venerdì 16 aprile 2021) MILANO – “Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del “politicamente corretto” abbia fatto perdere la testa a molti. solidarietà a Gerry Scotti e a Michelle Hunziker”. E’ quanto ha scritto su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), dopo che i conduttori di “Striscia la notizia” Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono stati minacciati di morte per una gag sui cinesi da loro proposta l’altra sera all’interno del tg satirico di Canale 5. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 aprile 2021) MILANO – “Siamo arrivati alle minacce di. Mi pare che la dittatura del “politicamente corretto” abbia fatto perdere la testa a molti.e a”. E’ quanto ha scritto su Facebook il leader della Lega, Matteo(foto), dopo che i conduttori di “Striscia la notizia”sono statidiper una gag sui cinesi da loro proposta l’altra sera all’interno del tg satirico di Canale 5. L'articolo L'Opinionista.

