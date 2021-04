Franceschini | Dal 26 aprile riaprono cinema | teatri e musei

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sulle riaperture “abbiamo da poco finito una cabina di regia che ha discusso lungamente a Palazzo Chigi. Dal 26, con qualche giorno di anticipo rispetto all’ipotesi dei primi di maggio, potranno riapriree eventi all’aperto con misure di limitazione della capienza che conoscete e che abbiamo lungamente discusso con le categorie e gli esercenti”. Lo ha detto il ministro della Cultura Dariochiudendo l’incontro online organizzato dal Pd sulla situazione dello spettacolo. Il ministro ha ribadito di aver chiesto al Cts la possibilità di allargare le presenze per gli eventi all’aperto. “Io ho discusso con il Cts soprattutto per avere un allargamento della partecipazione per gli eventi all’aperto - ha aggiunto il ministro -. Penso che le risposte arriveranno a ...