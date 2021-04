Felicissima sera | stasera in tv il programma di Pio e Amedeo | orario | chi sono gli ospiti di venerdì 16 aprile | quante puntate sono

Advertising

CorriereCitta : Felicissima sera, stasera in tv il programma di Pio e Amedeo: orario, chi sono gli ospiti di venerdì 16 aprile, qua… - tuttopuntotv : Felicissima Sera, al via lo show di Pio e Amedeo: tutti gli ospiti di stasera #FelicissimaSera #PioeAmedeo… - SpettacolandoTv : #FelicissimaSera | questa sera la prima puntata dello show condotto da Pio e Amedeo - MarcoZuccardi : Stasera su Canale 5 il nuovo show di Pio E Amedeo ' Felicissima Sera ' - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ FELICISSIMA SERA “ * IL 16/4 AL VIA LO SHOW DI PIO E AMEDEO: « OSPITI – MARIA DE FILIPPI – FRANCESCO D… -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima sera

Per quanto riguarda gli ascolti attesi per la nuova edizione del programma (che avrà come competitor lo show di Pio e Amedeo '' in onda su Canale 5), nessun timore agita il conduttore:...ANTICIPAZIONI: PIO E AMEDEO TORNANO IN PRIMA SERATA CON IL LORO SHOW L'attesa è finita. Venerdì 16 aprile, in prima serata su canale 5, Pio e Amedeo debuttano con il nuovo programma dal titolo " ...Stasera in TV venerdì 16 aprile: Canzone Segreta su Rai 1, Quarto Grado su Rete 4. Canale 5, appuntamento con Felicissima Sera ...Francesca Lodo si commuove in un momento della puntata de "L'isola dei famosi" di ieri sera. Su Vallettopoli dichiara: "mi hanno voltato tutti le spalle" ...