“È tragico” Mauro Corona | la ‘denuncia’ in diretta tv | “Non lo riesco ad accettare”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Studi e controlli vari, nel corso dell’ultimo anno, sono riusciti a stabilire con certezza che i contagi da covid-19 siano avvenuti per la maggiore nei luoghi chiusi e nella fattispecie sui mezzi pubblici. Ad esempio qualche giorno fa i Nas hanno rinvenuto tracce di positività alvirus su 32 tra bus e treni in Italia. Ciò è avvenuto nel contesto di un controllo, d’intesa col Ministero della Salute, su 693 veicoli. A tornare su questo argomento sono stati anche Paolo Del Debbio eal programma di rete 4, Dritto e Rovescio su Rete 4. Un botta e risposta con punti di vista differenti. (Continua dopo le foto) Riferendosi ai membri dell’esecutivo, il conduttore ha detto. “E’ come se si fossero detti: ‘Siccome è un problema troppo grosso quello dei trasporti pubblici allora lasciamo stare, concentriamoci su altro. Siccome ...