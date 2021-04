Due i dubbi di formazione di Gattuso per Napoli-Inter | le valutazioni

(Di venerdì 16 aprile 2021) La 31esima giornata del campionato di Serie A è pronta ad essere disputata. Domenica sera ci sarà l’importante big matchallo Stadio Diego Armando Maradona, alle ore 20.45. Nel precedente turno i partenopei sono reduci dal trionfo ottenuto al Marassi contro la Sampdoria per 2-0, mentre i nerazzurri hanno ottenuto una vittoria di misura allo stadio San Siro contro il Cagliari. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, sono previsti due ballottaggi per Gennaro, mentre Antonio Conte schiererà i titolarissimi. Di seguito le probabili formazioni e le scelte dei due tecnici. Qui– Gli azzurri guidati da ‘Rino’saranno schierati ancora con il 4-2-3-1, con Osimhen in punta favorito a Mertens (primo ballottaggio) ...

Il posticipo della 31ma giornata è Napoli-Inter. Gattuso fa i conti con l'assenza di Ospina e affronta due ballottaggi nelle formazioni ...