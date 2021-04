Draghi | “Cittadinanza Zaki? Iniziativa parlamentare | governo non coinvolto”

Advertising

repubblica : Zaki e la cittadinanza italiana, Draghi: 'E' un'iniziativa del Parlamento'. Amnesty protesta: 'Brutto segnale' - riccardomagi : Il Senato approva la mozione per il conferimento della cittadinanza italiana a #PatrickZaki. Bene! Nel corso del pr… - IlCastiga : RT @ombrysan: Draghi ‘manganella’ il giornalista e nega la cittadinanza all’egiziano Zaki: sono fatti del Parlamento - adrianobusolin : RT @ombrysan: Draghi ‘manganella’ il giornalista e nega la cittadinanza all’egiziano Zaki: sono fatti del Parlamento - teorematica : RT @NFratoianni: #Draghi su #PatrickZaki in conferenza stampa ha detto una sciocchezza, quando ha affermato che ‘il governo non è coinvolto… -

Quella per la cittadinanza a Patrick Zaki 'è una iniziativa parlamentare su cui il governo non è coinvolto al momento'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. Il presidente del Consiglio risponde in modo vago a una domanda sullo studente egiziano in carcere al Cairo. Poi, incalzato, parla di «governo non coinvolto». Brescia (M5s) e Sensi (Pd): serve impegno ... Il Ministro Speranza, nel corso della conferenza stampa, ha chiarito la questione del coprifuoco che rimane invariato.